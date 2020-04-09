МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Умерший пациент с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе был сотрудником "Газпром трансгаз Югорск", сообщил РИА Новости источник в "Газпроме".

"Сотрудник "Газпром трансгаз Югорск", — сказал источник.

В четверг региональный оперштаб по профилактике коронавирусной инфекции сообщил, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусом — скончался житель поселка Пангоды, 47 лет. Таким образом, на Ямале была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе.

В ЯНАО подтвержден 41 случай коронавируса, при этом на поселок Пангоды приходится половина из них — 21 заболевший. Режим обязательной самоизоляции в регионе ранее продлили до 30 апреля.