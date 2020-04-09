МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ продолжают обсуждать возможные сценарии сокращения добычи нефти, окончательного соглашения пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующий в заседании.

"Приступили к обсуждениям возможных сценариев на фоне последствий коронавируса. Окончательного соглашения нет, но вероятность его подписания высокая", — сообщил собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.