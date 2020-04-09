МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению после скачка на 10% на новостях вокруг встречи ОПЕК и других нефтедобывающих стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,11% — до 31,82 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 8,49% — до 22,96 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи нефти с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Встреча продолжается уже несколько часов, пока соглашения на ней не достигнуто. На оптимистичных ожиданиях вокруг этого события цены на нефть в начале заседания подскакивали вплоть до 36,38 доллара по Brent, но затем рост замедлился и к настоящему времени цены перешли к снижению.

Котировки ушли с уровня примерно в 33,5 доллара по Brent после сообщений со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 23% на два месяца, май-июнь.

Их косвенно подтвердил министр нефти Ирана, сообщивший, что страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти в мае-июне на 10-12 миллионов баррелей в сутки, с последующим его уменьшением до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года.

Кроме того, ранее нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 9 апреля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 58, до 504 агрегатов. Это самый низкий уровень с декабря 2016 года, пишет агентство Рейтер.