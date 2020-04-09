БРЮССЕЛЬ, 9 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти более чем на 12 миллионов баррелей в сутки, это соглашение будет препятствовать дальнейшему падению цен на "чёрное золото", сказал РИА Новости ведущий аналитик Refinitiv Ихсан Хакк.

"По состоянию на конец рабочего дня, мы считаем, что ОПЕК+ сократит более 12 миллионов баррелей в сутки и попросит других производителей из G20 урезать добычу на 5 миллионов баррелей в сутки. Похоже, что это немного не соответствует общему падению спроса на 20 миллионов баррелей в сутки. Однако баланс спроса и предложения на нефть будет зависеть от степени падения спроса и его продолжительности. Соглашение, по крайней мере, будет препятствовать дальнейшему падению цен", — считает он.

В интересах всех производителей быть готовыми к жертвам, отметил Хакк.

"Вспышка коронавируса показала нам, что мы все сидим в одной лодке. Солидарность — это урок, который мир усваивает в этом году, и производители нефти не исключение", — заключил он.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.