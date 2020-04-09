Добавлен контекст (последние два абзаца).

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Добыча нефти в США в 2020 году может снизиться больше, чем на 1,7 миллиона баррелей в сутки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"США прогнозируют сокращение производства нефти на 1,7 миллиона баррелей (в день – ред.) в этом году. Мы полагаем, что оно может быть даже больше", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу Блумберг.

Он отметил, что отсутствие стабильности в нефтегазовом секторе ставит на кон почти 10 миллионов рабочих мест в этой стране.

Добыча нефти в США в 2019 году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки. Буквально 7 апреля минэнерго страны резко ухудшило свой прогноз на 2020 год исходя из предпосылки, что новой сделки ОПЕК+ не будет: теперь вместо роста ожидается падение до 11,76 миллиона баррелей в сутки, то есть на 4%.

Озвученная Дмитриевым цифра в 1,7 миллиона баррелей соответствует гораздо большему падению добычи в 2020 году — на 14%.