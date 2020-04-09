МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Участники заседания ОПЕК+ выбрали вариант сокращения добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, или на 22%, с последующим уменьшением этого объема, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров альянса.

"Встреча все еще идет… Но сделка выглядит сейчас так… ОПЕК+ сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. В июле-декабре — на 8 миллионов баррелей в сутки, далее на 6 миллионов баррелей в сутки с января 2021 года до апреля… Исключены Иран, Ливия и Венесуэла", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что страны будут сокращать добычу на 22%, при этом для России и Саудовской Аравии базовым уровнем, от которого будет отсчитываться сокращение, является 11,3 миллиона баррелей в сутки. При таком сценарии, Россия и Саудовская Аравия будут обязаны добывать не более 8,8 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

По его словам, сценарий общего сокращения альянсом добычи на 11 миллионов баррелей в сутки сейчас не обсуждается. А от стран, не входящих в альянс, ОПЕК+ хочет видеть сокращение на 5 миллионов баррелей в сутки.