МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Мексика отказывается сокращать добычу нефти вместе с ОПЕК+ и хочет выйти из состава альянса, сообщили агентства Блумберг и Рейтер со ссылкой на источники.

"Мексика отказывается от сокращения добычи нефти ОПЕК+ и намерена выйти из альянса", — сообщил Блумберг, ссылаясь на слова источников. Вместо этого Мексика может получить статус наблюдателя, также сообщает агентство.

При этом, как пишет агентство Рейтер, министры ОПЕК+ все же пытаются убедить Мексику сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.