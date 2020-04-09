МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Сделка ОПЕК+ и других стран по добыче нефти может продлится дольше двух лет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Что мы слышим сегодня по поводу проходящих обсуждений: очень важно, что соглашение, которое вырабатывается сегодня, действительно имеет долгосрочный характер. Оно продлится примерно два года, может быть дольше", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Дмитриев считает, что страны в настоящий момент осознают необходимость того, что необходимо объединиться и обеспечить восстановление экономик после ситуации с коронавирусом.

Он также отметил, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны вернулись за стол переговоров из-за снижения спроса на рынке нефти на фоне ситуации с коронавирусом. "Наши разногласия позади, мы двигаемся вперед, чтобы стабилизировать рынок, вместе со многими странами, которые ранее не участвовали в подобных соглашениях", — сказал глава РФПИ.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.