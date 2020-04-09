ВАШИНГТОН, 9 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может не хватить для долгосрочной стабилизации рынка, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров альянса, сообщил РИА Новости, что участники заседания ОПЕК+ выбрали вариант сокращения добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, или на 22%, с последующим уменьшением этого объема до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года. При этом Россия и Саудовская Аравия ограничат свою добычу в мае-июне уровнем примерно 8,5 миллиона баррелей в сутки.

По словам Терзика, кризис и переизбыток нефти на рынке сильно снизил спрос, и таким низким он может остаться очень долго.

"Волатильность может быть ослаблена, но неясно, принесет ли это соглашение достаточное сокращение предложения, чтобы серьезно повлиять на уровни цен в течение достаточно длительного периода", — сказал он.

Терзик полагает, что сейчас речь идет о том, что Москва и Эр-Рияд пытаются наверстать упущенное в марте. "Спрос на нефть упал, и, вероятно, часть сокращения этого спроса надолго", — добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.