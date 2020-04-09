МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ наметили общий проект, процесс идет, но окончательного решения пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующих в заседании.

"На данную минуту, на данную секунду нет никакого окончательного решения… Есть общий проект, процесс идет. Но ничего не принято, решения нет", — сообщил собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.