МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Если все страны ОПЕК+ согласятся с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти, то планируется, что она будет длиться до апреля 2022 года, сообщили РИА Новости два источника в разных делегациях альянса.

"Если все согласятся, то (сделка будет длиться — ред.) до апреля 2022 года", — сказал один из собеседников агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Другой источник уточнил, что предполагается постепенно перейти от сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки к 6 миллионам баррелей в сутки. При этом сокращение на 6 миллионов баррелей в сутки планируется удерживать с января 2021 года по апрель 2022 года.