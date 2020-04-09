Добавлены третий-четвертый абзацы.

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Заседание стран ОПЕК+ близко к завершению, но возражения Мексики по новой сделке все еще не сняты, сообщили РИА Новости два источника в разных делегациях альянса.

"Встреча близка к завершению. Но все еще остается проблема в том, чтобы убедить Мексику", — сказал один из собеседников агентства. Это информацию подтвердил и другой источник.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Мексика не согласна на сокращение добычи нефти и намерена выйти из альянса ОПЕК+. По их информации, другие участники ОПЕК+ пытаются убедить страну сократить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.