Встреча ОПЕК+ близка к концу, но возражения Мексики все еще не сняты - источники
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МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Заседание стран ОПЕК+ близко к завершению, но возражения Мексики по новой сделке все еще не сняты, сообщили РИА Новости два источника в разных делегациях альянса.
"Встреча близка к завершению. Но все еще остается проблема в том, чтобы убедить Мексику", — сказал один из собеседников агентства. Это информацию подтвердил и другой источник.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Мексика не согласна на сокращение добычи нефти и намерена выйти из альянса ОПЕК+. По их информации, другие участники ОПЕК+ пытаются убедить страну сократить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/energy/20200409/831237911.html