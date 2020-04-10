ЛОНДОН, 9 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Возможный вариант сделки ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки значительно поддержит цены на нефть во втором квартале, такое мнение РИА Новости высказала аналитик британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров альянса, сообщил РИА Новости, что участники заседания ОПЕК+ выбрали вариант сокращения добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, или на 22%, с последующим уменьшением этого объема до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года.

"Сокращение на 10 миллионов баррелей в сутки существенно поддержит цены во втором квартале. Даже снижение на 5 миллионов баррелей в сутки привело бы к ценам на уровне 30-34 долларов за баррель", — считает эксперт.

По мнению Хиттл, второй квартал будет сложным для участников рынка нефти: спрос будет продолжать падать из-за коронавируса, а предложение – расти.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Участники встречи ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка.