КАИР, 10 апр /ПРАЙМ/. Сотрудничество Саудовской Аравии, РФ и США в энергетической сфере поможет в дальнейшем избегать падения цен на нефть, такое мнение в интервью РИА Новости высказал саудовский эксперт в области экономики Фадль аль-Буайнейн.

По словам эксперта, производители нефти должны использовать "более гибкие инструменты для сокращения объемов добычи нефти и быстрее реагировать на изменения на нефтяном рынке".

Ориентирование лишь на объемы производства или ставка на открытый рынок, считает аль-Буайнейн, "нанесет ущерб всем производителям". Поэтому, по его мнению, "ОПЕК должна играть более важную роль и координировать свои действия с другими производителями, как это произошло с Россией".

"Я считаю, что Саудовская Аравия, Россия и США должны сотрудничать между собой для обеспечения стабильности энергетических рынков и мировой экономики в соответствии с формулой, которая отвечает интересам производителей и потребителей", — сказал саудовский эксперт.

По словам Фадля аль-Буайнейна, падение цен на нефть не так сильно оказала влияние на саудовскую экономику, как ситуация, вызванная распространением коронавируса, из-за которой встал ряд секторов экономики.

"Что касается низких цен на нефть, то это сказывается в общем на финансовом положении государства. Но у Саудовской Аравии есть некоторые финансовые резервы, чтобы она могла перенести чрезвычайные изменения и внезапные потрясения, это ограничивает негативные последствия", — сказал эксперт из Саудовской Аравии.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.