МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Переговоры ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти длятся уже восьмой час, их завершение задерживает сейчас только принципиальная позиции Мексики, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.

"Да, они все еще против", — ответил один из собеседников агентства на вопрос о том, сохраняются ли разногласия с Мексикой по участию в сделке.

Второй собеседник также подтвердил, что завершение встречи задерживает только позиция Мексики.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Мексика не согласна на сокращение добычи нефти и намерена выйти из альянса ОПЕК+. По их информации, другие участники ОПЕК+ пытаются убедить страну сократить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Участники встречи ОПЕК+ с четверга в формате видеоконференции обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, в условиях пандемии коронавируса. Встреча альянса началась около 17.30 мск.

Как ранее сообщили источники РИА Новости, страны ОПЕК+ на заседании решили выбрать для себя сценарий постепенного сокращения добычи нефти. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки. При этом из сделки будут исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

Вместе с тем в пятницу должна пройти внеочередная встреча глав минэнерго G20, на которой также будет обсуждаться вопрос о стабилизации ситуации на рынке нефти. Источники РИА Новости сообщали, что ОПЕК+ хочет видеть от стран "большой двадцатки" сокращение добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки.