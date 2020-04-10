МЕХИКО, 10 апр /ПРАЙМ/. После разрушения оползнями нефтепроводов добыча нефти в Эквадоре остановится, когда заполнятся все хранилища, власти изучают возможность неисполнения экспортных контрактов из-за форс-мажорных обстоятельств, сообщил глава минэнерго страны Рене Ортис.

"На время анализа и реконструкции, которая позволит восстановить работу трубопроводов, производство (нефти) в регионе Амазонии парализовано", — сказал Ортис, которого цитирует издание Universo.

7 апреля оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. Изначально власти сообщали, что ремонт займет до трех недель и гарантировали внутренние и экспортные поставки нефти.

"Министерство изучает варианты приостановки поставок по контрактам ввиду форс-мажорных обстоятельств, потому что мы не можем контролировать природу", — добавил Ортис.

По словам министра, падение цен на нефть уже привело к снижению почти на 40% доходов страны, большая часть производственных и коммерческих предприятий остановлены в связи с пандемией коронавируса. Инцидент с трубопроводами может еще больше усугубить проблемы Эквадора с ликвидностью.

Для возобновления прокачки нефти и нефтепродуктов власти изучают возможности прокладки трехтрубной линии протяженностью 1,5 километров. Ранее минэнерго утверждало, что ремонтные работы займут от 2 до 3 недель.

Объём нефтедобычи в Эквадоре составляет около 530 тысяч баррелей в сутки, а суммарная пропускная способность нефтепроводов SOTE и OCP составляет 810 тысяч баррелей.

Ранее государственная EP Petroecuador сообщила, что для исполнения контрактов располагает 2,5 миллионами баррелей нефти в хранилищах порта Балао.

Согласно статистике Petroecuador, за прошлый год компания транспортировала по SOTE 124,8 миллиона баррелей нефти, экспортировала — 120,9 миллиона баррелей. Частная OCP транспортировала 68 миллионов баррелей.