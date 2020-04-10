ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Спрос на нефтепродукты упал на 40% из-за пандемии коронавируса, власти страны вынуждены складировать "миллионы баррелей" нефти, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы отводим огромные емкости для хранения, потому что нефть сегодня не продается. Вирус обрушил рынок на 40%… Мы складываем на хранение миллионы баррелей, никто не думал, что такое будет возможно", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что США заинтересованы в повышении цен на нефть с нынешних 25 долларов за баррель, которая складывается для американских производителей.