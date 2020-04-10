ЛОНДОН, 10 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки поддержит цены на нефть, однако не ликвидирует избыток сырья на рынке полностью, поэтому потенциал восстановления цен будет ограниченным в краткосрочной перспективе, сообщил РИА Новости вице-президент Moody's Артем Фролов, комментируя предварительные итоги встречи.

"Сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в день уменьшит избыток предложения нефти, образовавшийся в результате падения спроса из-за коронавируса, но не ликвидирует его полностью. Поэтому, хотя соглашение и поддержит цены на нефть, потенциал их восстановления в ближайшее время ограничен. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития ситуации с пандемией и скорости восстановления спроса на нефть", — отметил он.

Как ранее сообщили источники РИА Новости, страны ОПЕК+ на заседании решили выбрать для себя сценарий постепенного сокращения добычи нефти. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки. При этом из сделки будут исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

Вместе с тем в пятницу должна пройти внеочередная встреча глав минэнерго G20, на которой также будет обсуждаться вопрос о стабилизации ситуации на рынке нефти. Источники РИА Новости сообщали, что ОПЕК+ хочет видеть от стран "большой двадцатки" сокращение добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки.