МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Мексика покинула заседание ОПЕК+ по вопросу нового сокращения добычи нефти для стабилизации рынка, страна так и не согласилась на сделку с альянсом, при этом встреча все еще продолжается, сообщили РИА Новости два источника в делегациях.

"Делегация Мексики покинула заседание. Но оно продолжается", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что Мексика так и не согласилась на сделку с альянсом. По его словам, проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.