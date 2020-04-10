МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Вероятность подписания соглашения на заседании ОПЕК+ остается, несмотря на позицию Мексики, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующий в заседании.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции, но оно всё ещё продолжается.

"Все еще остается вероятность подписания соглашения, вне зависимости от позиции Мексики. Такая вероятность сохраняется", — сообщил собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса.