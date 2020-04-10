МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в пятницу, в том числе через переговоры в формате глав минэнерго G20, рассказал РИА Новости источник в одной и делегаций альянса.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции, но оно всё ещё продолжается.

"Завтра (в пятницу — ред.) будет продолжение, возможно, через G20, чтобы убедить Мексику", — сказал источник. При этом, по его словам, Мексика не обещала вернуться в пятницу к обсуждению вопроса.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас альянс должен прийти к некой сделке с оговоренным условием участия Мексики.

При этом на вопрос о том, каков план альянса, если Мексика не согласится на сделку даже в пятницу, второй источник агентства из числа участников встречи ответил: "Это мы сейчас и обсуждаем".

Встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции длится уже 10-ый час. Страны ОПЕК+ обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса.