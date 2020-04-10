МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Заседание ОПЕК+ по вопросу нового сокращения добычи нефти для стабилизации рынка завершилось, обсуждения продолжатся в пятницу, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ходом переговоров альянса.

"Завершилось. Продолжение завтра (в пятницу — ред.)", — сказал один из собеседников агентства. При этом на вопрос о том, достигнуто ли соглашение, он повторил: "Переговоры продолжатся завтра".

"Перенесли на завтра (на пятницу — ред.)", — сказал второй источник на вопрос о том, закончились ли обсуждения альянса.

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участит не входящих в этот союз стран. В общей сложности оно продлилось около 10 часов. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса.