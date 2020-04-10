МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Казахстан готов участвовать в общем сокращении добычи нефти ОПЕК+ и других стран, заявил министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

"Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка. В свою очередь, мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти", — сказал Ногаев, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго Казахстана.

Министр подчеркнул что Казахстан, будучи участником соглашения ОПЕК+, всегда выполнял принятые на себя обязательства.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг не смогли прийти к соглашению, но Казахстан надеется, что консенсус будет достигнут в будущем, сообщило минэнерго страны.

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии не входящих в этот союз стран. В общей сложности оно продлилось около 10 часов. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса.