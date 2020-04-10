МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия на заседании ОПЕК+, завершившемся после 10 часов переговоров, дала понять, что нового соглашения о сокращении добычи нефти не будет, если к нему не присоединится Мексика, сообщил РИА Новости источник в одной и делегаций альянса.

"Саудовская Аравия сказала, что не будет сделки", — ответил источник на вопрос, что будет в случае отказа Мексики в пятницу участвовать в новом сокращении добычи нефти. Он также сообщил, что соглашение между странами ОПЕК+ есть, но с оговоркой об участии в нем Мексики.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций альянсом по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.

Само заседание завершилось после 10 часов переговоров. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.