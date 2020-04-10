Расширен третий абзац, добавлен пятый.

МЕХИКО, 10 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила по итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев.

"Мексика на переговорах секретариата ОПЕК по стабилизации цен на нефть предложила сокращение на 100 тысяч баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. С 1,781 миллиона баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 миллиона баррелей в сутки", — написала Нале в Twitter.

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии не входящих в этот союз стран. В общей сложности оно продлилось около 10 часов. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.

Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в пятницу, в том числе через переговоры в формате глав минэнерго G20, рассказал РИА Новости источник в одной и делегаций альянса по окончании переговоров.