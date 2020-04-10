БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр /ПРАЙМ/. Соглашение ОПЕК+ является историческим, оно будет способствовать стабилизации рынка нефти, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Приветствую историческое соглашение, достигнутое между странами ОПЕК+ для стабильности нефтяного рынка и восстановления мировой экономики и финансов. Поздравляю все делегации за их способность к диалогу и понимание", — написал он в Twitter.

ОПЕК+ по итогам 10-часовых переговоров в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием — Мексика должна согласиться со своими квотами, сообщило Минэнерго Азербайджана. Предполагается трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: в мае-июне добыча сократится на 10 миллионов баррелей в сутки (23%), в июле-декабре сокращение уменьшится до 8 миллионов баррелей в сутки, далее по апрель 2022-го — до 6 миллионов.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходившее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения. Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в пятницу, в том числе через переговоры в формате глав минэнерго G20, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса по окончании переговоров.

При этом Мексика, по словам министра энергетики Росио Нале, готова к снижению объема добычи лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне. Другие участники сделки ОПЕК+ настаивают на сокращении ею добычи на 400 тыс баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.