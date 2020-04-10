БАКУ, 10 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК в случае новой сделки ОПЕК+ должны будут в мае-июне сокращать добычу на 6,085 миллиона баррелей в сутки, а не ОПЕК — на 3,915 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"На данном этапе производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки стран, не входящих в ОПЕК", — уточнили в Минэнерго.

ОПЕК+ по итогам 10-часовых переговоров в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием — Мексика должна согласиться со своими квотами. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса.