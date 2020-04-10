БАКУ, 10 апр /ПРАЙМ/. Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"Азербайджан также взял на себя новые обязательства, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и стабилизировать цены на нефть. В октябре 2018 года Азербайджан, который ежедневно добывает 718 тысяч баррелей сырой нефти, должен будет сократить добычу на 164 тысячи баррелей с этого уровня в соответствии с новым соглашением. В течение этого периода Азербайджан должен поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тысячи баррелей", — сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.