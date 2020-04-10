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ОПЕК: большие надежды и утраченные иллюзии — Ведущие мировые СМИ в ночь на пятницу поместили на первых полосах репортажи о предстоящей сделке ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, еще не зная, что в последний момент соглашение сорвалось. Газета Wall Street Journal пишет о сделке, как о почти решенном вопросе, указывая, что Россия и Саудовская Аравия после месяца вражды "в принципе, пришли к соглашению". Из материала следует, что инвесторы, даже не зная о провале переговоров, в конечном счете отнеслись к их предполагаемым итогам без оптимизма. Добычу планировалось сократить на 10 миллионов баррелей в сутки, причем доля Эр-Рияда должна была составить 3,3 миллиона баррелей в сутки – крупнейшее сокращение с 1980-х годов, когда в результате наплыва на рынок конкурентной нефти из Европы и США саудовская добыча уменьшилась на 6,5 миллиона баррелей в сутки. Главный экономист трейдерской фирмы Trafigura Саад Рахим объяснил, что сокращения могли только частично сгладить проблемы. "Это слишком мало и слишком поздно для этого месяца, учитывая обвал спроса. Танкеры нагружены, трубопроводы полны, а НПЗ снижают объемы переработки", — сказал он. Британская Financial Times иллюстрирует перепады в настроении трейдеров суточной динамикой стоимости нефти марки Brent. Сначала бренд продемонстрировал рост на 11%, но на закрытии торгов упал на 4% — до 31,48 долларов за баррель.

План еврогруппы: амбициозный или паллиативный?— Одновременно с ОПЕК свою встречу проводили министры финансов еврогруппы, целью которых было принятие антикризисных мер в ответ на ситуацию с коронавирусом. Председатель финансового блока Мариу Сентену заявил по итогам расширенной видеоконференции еврогруппы с участием министров финансов, не входящих в зону евро государств, что план ЕС по поддержке экономики составит 540 миллиардов евро, он будет запущен в течение 2 недель. Сам Сентену назвал принятые решения "смелыми и амбициозными", однако авторы Financial Times расценивают их как паллиативные. "Хотя министры приняли пакет паллиативных экономических мер на 500 миллиардов евро, они не сделали ничего, чтобы покончить с ожесточенным спором, как оплачивать долгосрочную экономическую реконструкцию, необходимость в которой возникнет после кризиса", — пишет деловое издание. Газета New York Times также пишет, что министры "нанесли удар" наиболее пострадавшим членам группы, Италии и Испании, уклонившись от их призыва к выпуску совместных долговых обязательств.

Джонсон покинул реанимацию — Другой важной темой первых страниц ряда изданий стало состояние здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, которого в четверг вечером перевели из реанимации в обычную палату. Газета Guardian со ссылкой на офис премьера сообщает, что зараженный коронавирусом больной находится в "отличном настроении". Также отмечается, что глава МИД Доминик Рааб, который исполняет обязанности главы правительства, признал, что не общался с Джонсоном с момента его госпитализации в воскресенье. Он также не сообщил сроков его возможного возвращения в строй. Газета Times со ссылкой на правительственные источники пишет, что восстановление премьера может занять не менее месяца. В материале New York Times упор делается на заявления Рааба, в которых он дал понять, что истекающий 13 апреля карантин будет продлен еще на несколько недель. Как подчеркивает газета, в момент, когда премьер все еще продолжает лечиться, правительству предстоит принять одно из самых чувствительных решений во время борьбы с эпидемией: когда и как снимать ограничительные меры с экономики. На проблемы простаивающих компаний накладываются капризы британского климата: в выходные в Лондоне ожидается до 25 градусов тепла, но власти призвали горожан оставаться дома, не устраивать барбекю и не принимать солнечные ванны.

100 дней коронавируса — Мировые СМИ напоминают, что в четверг исполнилось 100 дней с момента публикации первого уведомления ВОЗ о случаях атипичной пневмонии в Китае. Вскоре выяснилось, что возбудителем болезни, получившей название COVID-19, является коронавирус нового типа. Газета Guardian в этой связи опубликовала обширную инфографику, из которой следует, что первый релиз ВОЗ 31 декабря 2019 года сообщал о 34 заболевших, летальных случаев тогда зафиксировано не было. Итак, спустя 100 дней, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона, скончались 85,5 тысяч инфицированных. Washington Post также отмечает, что по завершении этого сравнительно непродолжительного периода безработица в США выросла до уровня эпохи Великой депрессии в 1930-х годах. Заявки на пособия по безработице подали уже более 17 миллионов американцев или 13% трудоспособного населения США. Газета New York Post сообщает еще об одном примечательном событии, совпавшем с круглой датой: голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характер, в этот день излечился от коронавируса и вышел из медицинского изолятора.