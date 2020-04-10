Диалог G20 о ситуации на рынке нефти идет в позитивном ключе
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Диалог министров энергетики стран G20 о ситуации на рынке нефти идет в позитивном ключе, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Все идет позитивно", — ответил источник на вопрос о ходе переговоров министров энергетики G20.
Успех новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти зависит от полного и своевременного участия всех производителей нефти, при этом альянсу необходимо расширить сотрудничество для стабилизации рынка, и в этом контексте приветствуется участие других стран, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Успех этого исторического соглашения зависит от полного и своевременного участия всех производителей. Обязанность каждого — сыграть свою роль. Устойчивая стабильность мирового рынка является общей ответственностью", — сказал Баркиндо на внеочередном заседании глав минэнерго G20, его слова приводятся в релизе ОПЕК.
"Поэтому нам необходимо расширить кооперацию и поприветствовать поддержку остальных. Сложные вызовы нуждаются во всеобъемлющих и глобальных решениях", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20200410/831243909.html