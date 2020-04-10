МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Диалог министров энергетики стран G20 о ситуации на рынке нефти идет в позитивном ключе, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Все идет позитивно", — ответил источник на вопрос о ходе переговоров министров энергетики G20.

Успех новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти зависит от полного и своевременного участия всех производителей нефти, при этом альянсу необходимо расширить сотрудничество для стабилизации рынка, и в этом контексте приветствуется участие других стран, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Успех этого исторического соглашения зависит от полного и своевременного участия всех производителей. Обязанность каждого — сыграть свою роль. Устойчивая стабильность мирового рынка является общей ответственностью", — сказал Баркиндо на внеочередном заседании глав минэнерго G20, его слова приводятся в релизе ОПЕК.

"Поэтому нам необходимо расширить кооперацию и поприветствовать поддержку остальных. Сложные вызовы нуждаются во всеобъемлющих и глобальных решениях", — добавил он.