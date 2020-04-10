Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца).

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Заседание глав минэнерго "большой двадцатки" (G20) по вопросу стабилизации энергорынка завершилось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Завершилось", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом агентство Блумберг со ссылкой на неназванного делегата встречи отмечает, что коммюнике по итогам заседания министров стран G20 будет общим, без упоминания каких-либо квот на сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — с января 2021 года по конец апреля 2022 года.

Альянс намеревался продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.