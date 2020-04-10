МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) отмечает снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у некоторых категорий потребителей — до 50%, сообщает компания.

"Ухудшение платежной дисциплины фиксируется по всем категориям потребителей, у некоторых – до 50%", — отмечает МОЭК.

Компания является организацией непрерывного цикла и ведет постоянную работу по обеспечению теплом и горячей водой жителей столицы и ближнего Подмосковья. Кроме того, в настоящее время развернута ремонтная кампания по подготовке системы теплоснабжения к стабильной работе в следующий отопительный период. МОЭК отмечает, что для выполнения необходимых технических мероприятий и обеспечения полноценной надежности требуется полное и своевременное финансирование.

"Возможно, падение уровня поступления платежей за тепловую энергию связано с переходом организаций-потребителей в формат нерабочих дней. В данных условиях приоритетным способом взаимодействия с МОЭК является использование функционала единого личного кабинета. Обращаемся к каждому потребителю с просьбой внимательно отнестись к текущей ситуации и не задерживать оплату счетов за потребленные энергоресурсы", — отметил директор филиала МОЭК "Горэнергосбыт" Александр Запруднов.

Компания отмечает, что меры поддержки граждан в ситуации распространения коронавирусной инфекции, принятые правительством РФ, не освобождают потребителей – юридических лиц от обязанности своевременной оплаты ресурсов, а также от возможности взыскания задолженности через суд.

МОЭК – единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных и ведомственных тепловых источников. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100% дочернее общество "Газпрома").