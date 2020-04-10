США сократят добычу нефти, чтобы помочь Мексике выполнить квоту в рамках ОПЕК+ - Трамп
ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. США сократят добычу нефти, чтобы Мексика могла выполнить свою квоту, о которой договорились на встрече ОПЕК+, заявил в пятницу журналистам президент Дональд Трамп.
"Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей. Это означает, что они на 250-300 тысяч баррелей не дотягивают. Мы договорились, что мы закроем эту разницу, а они возместят нам это позже", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20200410/831245116.html