ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. США сократят добычу нефти, чтобы Мексика могла выполнить свою квоту, о которой договорились на встрече ОПЕК+, заявил в пятницу журналистам президент Дональд Трамп.

"Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей. Это означает, что они на 250-300 тысяч баррелей не дотягивают. Мы договорились, что мы закроем эту разницу, а они возместят нам это позже", — сказал он.