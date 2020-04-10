МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Переговоры о стабилизации рынка нефти прошли эффективно, новая сделка ОПЕК+ согласована на два года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 маю 2022 года, при этом участвуют в ней все 23 страны, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Прошли интенсивные переговоры между странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК. Вчера в рамках видеоконференции почти 10 часов заседали, обсуждали ситуацию на рынке и те меры, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса, переизбытка на рынке, падения цен и возможности затоваривания хранилищ", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" после заседания энергетической G20.

Министр добавил, что все страны альянса сошлись во мнении о необходимости принять решительные меры. Они заключаются в сокращении добычи ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки суммарно в следующие два месяца — май и июнь. Затем во втором полугодии 2020 года снижение добычи альянсом должно составить уже 8 миллионов.

"Это соглашение будет действовать два года, при этом на 2021 год параметры, которые заложены в соглашении, — это сокращение на 6 миллионов баррелей на все участвующие страны. Это 23 страны", — добавил он.

В новой сделке ОПЕК+, как и в действовавшей до 1 апреля, участвуют десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем — это Иран, Ливия и Венесуэла.

Так называемых стран не-ОПЕК в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Таким образом, участие в сделке 23 стран означает, что Мексика в ней осталась.