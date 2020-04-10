МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+, согласовав новую сделку по сокращению добычи нефти, теперь будет мониторить рынок и принимать дополнительные меры при необходимости, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министров энергетики "большой двадцатки" (G20) по вопросу стабилизации энергорынка.

"Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет, безусловно, меняться, и в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать, в том числе, и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей", — сказал Новак в интервью "России 24".