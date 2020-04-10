МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ смогут как продлить срок действия сделки, так и завершить ее в более короткие сроки в зависимости от восстановления рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Сделка будет действовать до 1 мая 2022 года.

"У нас будет возможность как продлить этот срок, и на самом деле в случае более быстрого восстановления ситуации на рынке мы можем принять решение и в более короткие сроки завершить мероприятия по восстановлению рынка", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".