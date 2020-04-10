МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Участники ОПЕК+ рассматривали разные варианты по срокам сделки, два года сочли наиболее эффективным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рассматривались, действительно, разные варианты: на один год и на три, на четыре. Мы договорились, что срок два года — это тот период, который наиболее эффективен для рынка, с тем, чтобы дать сигнал рынку о том, что намерения стран серьезные для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" после заседания энергетической G20.