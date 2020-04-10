МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+, исходя из двухдневных контактов с не входящими в альянс государствами, считает, что с их участием суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В координации совместных действий по восстановлению баланса спроса и предложения принимают большее количество стран. Вчера во время видеоконференции (ОПЕК+ — ред.) принимали участие не только 23 страны, входящие в ОПЕК+, но и девять министров, руководителей делегаций из других стран, которые никогда не участвовали в соглашении ОПЕК+", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам встречи энергетической G20.

"Сегодня в рамках G20 было 20 стран… И многие говорили о мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке. Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно 1 миллион баррелей в сутки, США говорили, Норвегия, Аргентина и другие. И мы считаем, что дополнительно к тем 10 миллионам баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще 5 миллионов баррелей странами-производителями нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+", — отметил министр.

Он резюмировал, что в результате суммарно сокращение добычи нефти в течение мая-июня составит около 15 миллионов баррелей в сутки. "Мы посчитали, что общее количество стран, которые могут участвовать в этом, в сумме по добыче составляет порядка 70 миллионов баррелей в сутки из 100 миллионов баррелей, которые добываются в мире", — добавил Новак.