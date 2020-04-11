МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Нагрузка на электросетевую инфраструктуру в сельской местности РФ значительно увеличилась из-за вводимого режима самоизоляции, в частности, в пригородной зоне Москвы уже в последнюю неделю марта она выросла на 10-20%, говорится в Telegram-канале компании "Россети".

Отмечается, что предпринимаемые для предупреждения распространения коронавируса меры привели к существенному перераспределению нагрузок на сетевую инфраструктуру в стране.

"Меняется структура потребления: меньше электричества стала использовать промышленность и железная дорога, при этом растет спрос в частном секторе. Это характерно не только для Московского региона, где в последнюю неделю марта резко – на 10-20% — выросла нагрузка в пригородных населённых пунктах", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в марте — начале апреля произошёл значительный рост потребления электроэнергии в ближайших к крупным городам поселках по всей стране в связи с тем, что многие жители России решили проводить период самоизоляции за городом.

Также режим самоизоляции, введенный в марте, стал одним из основных факторов снижения в прошлом месяце объёмов полезного отпуска электроэнергии группой "Россети" в целом — на 3,4% в годовом выражении, добавляется в сообщении.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале компании.