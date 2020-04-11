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МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Африканская организация производителей нефти (APPO) решила поддержать усилия ОПЕК+, направленные на стабилизацию рынка, сокращением собственной добычи, а детали этого плана она собирается сообщить в ОПЕК в ближайшее время, об этом говорится в заявлении организации.

"В духе сотрудничества и коллективной ответственности… не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через осуществление сокращения своей ежедневной добычи. Детали этого сокращения будут переданы в секретариат ОПЕК в самое ближайшее время", — говорится в документе, размещенном на странице ОПЕК в Twitter.

Согласно информации на сайте министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, Африканская организация производителей нефти (APPO) была основана в 1987 году. В нее входят 18 стран: Египет, Алжир, Ангола, Бенин, Камерун, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Кот-д`Ивуар, Габон, Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, ЮАР, Чад, Мавритания, Судан, Нигер, Гана. По оценке на 2018 год, на эти государства приходилось 125 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти (7,7% от общемирового показателя), а добыча составляла 7,5 миллиона баррелей нефти в сутки (около 7,5% от уровня добычи нефти в мире в 2020 году).

Из стран APPO в сделку ОПЕК+ не входят десять стран: Египет, Бенин, Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д`Ивуар, ЮАР, Чад, Мавритания, Нигер, Гана.

Альянс ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее на 6 миллионов.

Также глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что есть страны вне альянса, с учетом снижения добычи нефти в которых суммарное сокращение в мае-июне будет 15 миллионов баррелей в сутки. Среди них упоминались Канада, США, Норвегия, Аргентина, Бразилия и другие.