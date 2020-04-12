МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонную беседу с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, в ходе которой прокомментировал "историческое соглашение", которого удалось достичь странам ОПЕК+.

"Я пообщался по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и поздравил его с выдающимися достижениями в работе организации и с историческим соглашением ОПЕК+, которое обеспечит стабильность на мировых рынках. Это верный путь!" — заявил президент в Twitter.

Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти для балансировки нефтяного рынка в условиях пандемии коронавируса. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее — на 6 миллионов.