МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Подписанное в прошлом месяце соглашение о поставке на Украину 6-8 млн кубометров американского газа в год не сможет действовать как минимум до 2025 года. Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.

"Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС", — указывают авторы доклада.

С 2016-го газ поступал из Словакии (в среднем 8,7 миллиарда кубометров в год), Венгрии (2,7 миллиарда) и Польши (1,1 миллиарда).

"Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, — фактически российский, — продолжают аналитики. — Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например транзита через Польшу американского сырья".

Как отмечают польские эксперты, "росту производства СПГ в США способствует формальная и неформальная государственная поддержка, в том числе и дипломатическая, что в полной мере относится к возможным поставкам на Украину".