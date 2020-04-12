МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Потребление топлива на АЗС в России за период с начала самоизоляции снизилось на 30%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас в нашей стране сейчас пролив нефтепродуктов сократился практически на 30%. Это за период карантина, самоизоляции меньше стали, естественно, люди пользоваться автомобилями, сидят дома, и, соответственно, на заправках только, наверное, служебные (потребители — ред.)", — сказал он в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России-1".

В целом, отметил министр, такая ситуация наблюдается во многих странах мира. В связи с этим спрос на нефть сегодня снижен на 15-20%, чего не было никогда.

"Я просто хотел напомнить, что сделка ОПЕК+, которая была в 2016 году, она была в условиях растущего спроса, а перепроизводство нефти тогда было около 2 миллионов баррелей в сутки. А сегодня 20 миллионов — это в 10 раз больше, чем три года назад", — сказал Новак.

Столь беспрецедентная ситуация влияет и на нефтяную отрасль, и на мировую экономику, отметил министр.

"В результате того, что снизилась экономическая активность, 4 миллиарда человек… находятся на самоизоляции, снизилась активность авиационных сообщений. И все это привело к тому, что на заправках во всем мире продажи нефтепродуктов снизились почти на 30-50%, привело к незагрузке нефтеперерабатывающих заводов, привело к тому, что в два раза снизилось потребление авиакеросина", — сообщил Новак.