МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал, что скучает по баскетболу из-за режима самоизоляции и плотного графика.

"Сейчас даже если бы не было самоизоляции, то все равно с таким графиком вряд ли бы нашлось время", — сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", напомнив зрителям, что Новак любит играть в баскетбол и хорош на площадке.

"Я хотел бы с удовольствием побыстрее вернуться в спорт", — сказал Новак, отвечая на вопрос, скучает ли он по баскетболу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом, почти 100 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 15 770. Ранее в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.