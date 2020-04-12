МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующий на заседании.

Новое заседание ОПЕК+ состоится в воскресенье в режиме онлайн, заявила ранее РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Заседание началось", — сообщил собеседник агентства.