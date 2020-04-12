МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, вместо ожидавшегося ранее объема в 10 миллионов баррелей, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в одной из делегаций.

На более глубокое сокращение добычи ранее не была согласна Мексика, в связи с чем переговоры ОПЕК+ по окончательному согласованию сделки длятся уже четвертый день.

"У нас есть сделка. (Сокращение составит — ред.) 9,7 миллиона баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил наличие соглашения между странами альянса на данную минуту, но без деталей. Он также отметил, что встреча еще продолжается.