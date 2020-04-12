КАИР, 12 апр /ПРАЙМ/. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль объявил, что страны ОПЕК+ заключили новую сделку, предполагающую сокращение добычи нефти примерно на десять миллионов баррелей в сутки с 1 мая.

"Объявляем о заключении исторической сделки по снижению добычи нефти членами ОПЕК+ на примерно десять миллионов баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года", — написал в Twitter аль-Фадыль.

Ранее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки вместо ожидавшегося ранее объема в 10 миллионов баррелей.