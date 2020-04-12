МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Министры G20 и Канада согласились в необходимости стабилизации цен на нефть, однако в ходе встречи "Большой двадцатки" в пятницу Канада не согласилась на конкретные шаги по сокращению добычи нефти, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Шеймуса О'Ригэна.

Как сообщает агентство, ранее в интервью телеканалу "Россия-24" глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Канада готова сократить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

"Это для меня новость. Я не слышал об этих цифрах раньше", — заявил О'Ригэн агентству Рейтер в телефонном интервью, комментируя информацию о словах Новака.

"Цифры изменятся в какой-то момент, но этого не произошло в ходе этой встречи G20", — добавил он.

Министр также сообщил, что федеральное правительство "вскоре" предоставит пакет помощи, чтобы обеспечить ликвидность для нефтегазового сектора страны.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире, добыча в феврале составляла приблизительно 4,9 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, альянс ОПЕК+, после разрыва на месяц, согласовал новую сделку о снижении добычи нефти для стабилизации рынка в условиях пандемии коронавируса. Она будет действовать с мая 2020 года до конца апреля 2022 года. По условиям, предполагается снижение добычи в три этапа от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов до конца соглашения.

Новак сказал, что обязательства взяли на себя все 23 страны, участвовавшие в последних договоренностях ОПЕК+, то есть даже Мексика, которая в течение двух дней обсуждения вопроса противилась предложенным ей квотам. Она была готова снизить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки от марта 2020 года — до 1,681 миллиона, а ей предлагалось сократить от базы октября 2018 года в 1,753 миллиона баррелей в сутки — на 400, 320 и 240 тысяч в три этапа.

Однако после заседания глав минэнерго G20 по энергорынкам президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты помогут Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день, а страна "возместит" это, когда появится возможность.

Он добавил, что США сократят добычу нефти, чтобы Мексика могла выполнить свою квоту, о которой договорились на встрече ОПЕК+. По его словам, Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей, то есть не дотянет еще 250-300 тысяч баррелей. Однако заявлений от ОПЕК+ еще не было.