МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Все 23 нефтедобывающих страны, входящих в ОПЕК+, договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей нефти в сутки в мае-июне, говорится в заявлении министерства нефти Ирана на официальной странице в Twitter.

"23 страны… наконец, достигли соглашения после дней и часов интенсивных переговоров. Группа согласилась сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне", — говорится в сообщении.