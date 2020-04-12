МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Росио Нале подтвердила участие страны в сделке ОПЕК+ и сообщила, что объем снижения добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

"Мексика благодарит за поддержку стран ОПЕК на чрезвычайной встрече, состоявшейся сегодня. Единогласное соглашение 23 стран-участниц приведет к снижению нефтяной "платформы" (добычи) на 9,7 миллиона??баррелей с мая", — написала Нела в Twitter.